"Ему терять нечего, с винтовкой приедет": отец Фриске угрожает Пригожину

Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал о том, что отец Жанны Фриске Владимир позвонил ему с угрозами.

Так, как передает Рен-ТВ, после того, как Пригожин высказался о новом имидже сестры Фриске Натальи и о том, что она не сможет заменить Жанну, ее отец решил разобраться с продюсером.

Иосиф Пригожин КП

Так, Владимир позвонил Иосифу с угрозами:

"Вы даже не представляете уровень оскорблений в мой адрес с угрозами, что он ко мне с винтовкой приедет. Это какое-то безумие. Мне казалось, что он умный человек. Говорил, что ему терять нечего, он и с винтовкой ко мне может прийти. Может, его в психбольницу поместить?"

По словам Пригожина, все гневные сообщения Владимира он сохранил в телефоне. Сейчас он ждет извинений от Фриске, иначе опубликует все жуткие слова, которые говорил в его адрес мужчина.

Иосиф Пригожин Собеседник

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сестра российской певицы Жанны Фриске Наталья резко ответила на критику ее нового образа. Женщина заявила, что не знает, что ей еще сделать, чтобы от нее все отстали и перестали сравнивать с сестрой.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.