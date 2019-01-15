Экс-невеста Баскова попала в скандал в России: самые откровенные фото модели

Российская модель и телеведущая Виктория Лопырева, которая ранее собиралась выйти замуж за известного певца Николая Баскова,стала героиней громкого скандала: росСМИ сообщили о том, что она увела мужа у своей беременной подруги.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые откровенные фото популярной модели.

Комсомольская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года стало известно о том, что Николай Басков и Виктория Лопырева расстались. Сам же артист рассказал, что они решили остаться друзьями, но не сочли нужным об этом сообщать прессе. Что касается беременности Лопыревой, то для Баскова она стала сюрпризом. Артист также подчеркнул, что не имеет к этому никакого отношения.

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