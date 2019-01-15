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Экс-невеста Баскова попала в скандал в России: самые откровенные фото модели

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Российская модель и телеведущая Виктория Лопырева, которая ранее собиралась выйти замуж за известного певца Николая Баскова,стала героиней громкого скандала: росСМИ сообщили о том, что она увела мужа у своей беременной подруги.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые откровенные фото популярной модели.

Экс-невеста Баскова попала в скандал в России: самые откровенные фото модели

Комсомольская правда

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Экс-невеста Баскова попала в скандал в России: самые откровенные фото модели

Я, конечно, в полном восторге от всех этих предновогодних фотографий с гирляндами и снегом (где вы находите снег?👀) и счастливыми лицами людей в ожидании чуда🎄, НО ☝🏽я все-таки не могу жить без солнца ☀️и с большим удовольствием выкладываю себя загорелую с солнечного Миконоса 🧚‍♀️, где видно, какое удовольствием мне доставляет тепло и солнце🤪 )) Все-таки мое состояние и настроение очень зависит от 💁🏼‍♀️погоды, а ваше? Как справляетесь с отсутствием сил и настроения , когда за окном такоееее.....😖🌫Мне помогают тёплые объятия (сюда входит любое взаимодействие с любимым человеком 💏)и кофе в постель☕️ (можно заменить на какао🥤 - любимый из Кофемании) , прогулки на свежем воздухе🐾 (не забудьте ооочень тепло одеться - не всегда эстетично, но зато не заболеем👩🏽‍🚀), настойка элеутерококка (Мама посоветовала❤️) - может знаете что-то ещё? ,вечером пару глотков красного вина 🍷(хотя я вино не люблю, но тоже согревает), моя любимая процедура - это, конечно, массаж 💆🏼‍♀️ и, пожалуй, хотя я не отношу себя к любителям сладкого 🍰🙅🏼‍♀️ - пирожное "Картошка" из любимого ресторана "Бабель"(именно у них оно такое , как в детстве) 👧🏼 Чуть не забыла, я даже пробовала иглоукалывание 🧘🏼‍♀️расскажите , как вы относитесь к этой процедуре? Доверяете? 🧐В общем, ваша очередь поделиться рецептом от плохого настроения и низкого давления, смелее 💪🏽 V

Публикация от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)

Экс-невеста Баскова попала в скандал в России: самые откровенные фото модели
Экс-невеста Баскова попала в скандал в России: самые откровенные фото модели
Экс-невеста Баскова попала в скандал в России: самые откровенные фото модели

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года стало известно о том, что Николай Басков и Виктория Лопырева расстались. Сам же артист рассказал, что они решили остаться друзьями, но не сочли нужным об этом сообщать прессе. Что касается беременности Лопыревой, то для Баскова она стала сюрпризом. Артист также подчеркнул, что не имеет к этому никакого отношения.

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