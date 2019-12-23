Экс-домработница Пугачевой выдала правду о работе в роскошном особняке звезды

Бывшая домработница российской певицы Аллы Пугачевой Надежда Романова рассказала о том, как артистка относится к персоналу, который работает в ее особняке.

Так, в программе "Звезды сошлись" Романова призналась, что получала дорогие подарки от примадонны.

Алла Пугачева Utro.ru

По словам домработницы, Пугачева всегда вежливо общается с персоналом. Более того, певица приглашает помощниц по дому на семейные праздники и делает им роскошные подарки.

"Алла Борисовна подарила мне сумку Louis Vuitton. Не знаю теперь, куда с ней ходить. Было, конечно, очень приятно. Второй подарок был вообще неожиданным. У меня был последний рабочий день, Пугачева узнала, что я ухожу, и собрала мне пакетик с подарками. Даже не важно, что там было. Но само внимание, которое мне она оказала. Было очень приятно", — говорит Романова.

экс-домработница Аллы Пугачевой Надежда Романова Кадр из видео

Не оставила без внимания Пугачева и предыдущую помощницу Людмилу Дороднову, которая получила в подарок от примадонны недвижимость.

"От Аллы Борисовны я получала много подарков. У меня даже племянницы ходили в ее одежде. Она мне и квартиру подарила в Москве, и машину".

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Инстаграм Максима Галкина

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что музыкальный критик Сергей Соседов резко высказался о творчестве Аллы Пугачевой. В частности, Соседова возмутил новый фильм примадонны "Тот самый концерт", который, как утверждают росСМИ, собрал в прокате около 30 миллионов рублей.

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