"Его отравили": всплыла жутка версия смерти Децла

Причиной смерти 36-летнего российского рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) в феврале этого года могло стать отравление.
Такую версию высказала участница "Битвы экстрасенсов" Ирина Игнатенко.
Децл
КП
Так, женщина заявила, что смерть Децла была насильственной:
"Как он умер? Его отравили. Мне идут образы, но я не буду говорить о них на камеру".
Децл
Известия
Другой экстрасенс Дмитрий Матеев назвал еще одну версию смерти Децла. По мнению Матеева, многие желали артисту поскорее умереть.
"Причина смерти – его отравили… Отравили люди своими мыслями и взглядами. Они довели человека".
Децл
24 СМИ
Слова экстрасенса подтвердил и друг рэпера Роберт:
"Его травили морально. Вряд ли кто-то из нас хотел бы прожить такую жизнь".
кадр из видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
Децл умер в ночь на 3 февраля после своего выступления на закрытой вечеринке в Ижевске.
Перед смертью у Толмацкого случился припадок – у артиста сперва начали болеть кисти рук, потом он потерял сознание.
Его концертный директор отметил, что музыкант внезапно побледнел, сел в кресло и умер.
Многие подозревали, что причиной являются наркотики. Однако вскрытие показало, что в организме отсутствовали вещества.
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