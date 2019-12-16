Главная Новости
16 декабря • обновлено в 10:31
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Его отравили": всплыла жутка версия смерти Децла

2.3т
Читать материал на украинском

Причиной смерти 36-летнего российского рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) в феврале этого года могло стать отравление.

Такую версию высказала участница "Битвы экстрасенсов" Ирина Игнатенко.

Децл

Децл

КП

Новости
"Совсем не похож!" Отец Децла выдал новое заявление про внука

Так, женщина заявила, что смерть Децла была насильственной:

"Как он умер? Его отравили. Мне идут образы, но я не буду говорить о них на камеру".

Децл

Децл

Известия

Другой экстрасенс Дмитрий Матеев назвал еще одну версию смерти Децла. По мнению Матеева, многие желали артисту поскорее умереть.

"Причина смерти – его отравили… Отравили люди своими мыслями и взглядами. Они довели человека".

Децл

Децл

24 СМИ

Слова экстрасенса подтвердил и друг рэпера Роберт:

"Его травили морально. Вряд ли кто-то из нас хотел бы прожить такую жизнь".

"Его отравили": всплыла жутка версия смерти Децла

кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Анна Михно
Персона
Децл (Кирилл Толмацкий)
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
6
Смешно
0
Интересно
3
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Обломов Гоша
Обломов Гоша
Политологи закончились ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги