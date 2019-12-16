"Его отравили": всплыла жутка версия смерти Децла

Причиной смерти 36-летнего российского рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) в феврале этого года могло стать отравление.

Такую версию высказала участница "Битвы экстрасенсов" Ирина Игнатенко.

Децл КП

Так, женщина заявила, что смерть Децла была насильственной:

"Как он умер? Его отравили. Мне идут образы, но я не буду говорить о них на камеру".

Децл Известия

Другой экстрасенс Дмитрий Матеев назвал еще одну версию смерти Децла. По мнению Матеева, многие желали артисту поскорее умереть.

"Причина смерти – его отравили… Отравили люди своими мыслями и взглядами. Они довели человека".

Децл 24 СМИ

Слова экстрасенса подтвердил и друг рэпера Роберт:

"Его травили морально. Вряд ли кто-то из нас хотел бы прожить такую жизнь".

кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Децл умер в ночь на 3 февраля после своего выступления на закрытой вечеринке в Ижевске.

Перед смертью у Толмацкого случился припадок – у артиста сперва начали болеть кисти рук, потом он потерял сознание.

Его концертный директор отметил, что музыкант внезапно побледнел, сел в кресло и умер.

Многие подозревали, что причиной являются наркотики. Однако вскрытие показало, что в организме отсутствовали вещества.

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