Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП: сколько лет грозит актеру
Российскому актеру Михаилу Ефремову, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач". По данным инсайдеров, обвинение артисту предъявлено по статье 264 ч. 4 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Отмечается, что по этой части Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
Выяснилось, что актер сел пьяным за руль, помогая другу с Украины – его мать и жена попали в больницу в тяжелом состоянии.