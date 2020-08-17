Ефремов серьезно болен: у актера онемели конечности и есть проблемы с легкими

У российского Михаила Ефремова, который ранее устроил ДТП в Москве со смертельным исходом, начались серьезные проблемы со здоровьем.

Так, после недавно перенесенного инсульта у артиста развились серьезные нарушения речи и онемели конечности. Соответсвующее заявление сделал адвокат Ефремова Эльман Пашаев, сообщает канал НТВ.

По словам Пашаева, проблемы со здоровьем возникли из-за острого нарушения мозгового кровообращения.

Михаил Ефремов с адвокатом Эльманом Пашаевым РБК

Также он добавил, что Ефремов страдает хронической прогрессивной болезнью легких. Пашаев подчеркнул, что в настоящее время жизни актера угрожает смертельная опасность.

Напомним, Михаилу Ефремову стало плохо 10 августа. Его сын Никита обнаружил артиста на полу в его квартире. Актер не мог разговаривать и двигаться, врачи диагностировали инсульт. На следующий день в Пресненском суде Москвы должно было состояться рассмотрение дела о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Однако актеру стало плохо и его увезли в Боткинскую больницу. Сообщалось, что он попал в реанимацию, врачи заподозрили у него повторный инсульт.

Из-за госпитализации артиста заседание суда перенесли на 18 августа. 15 августа Ефремова выписали из Боткинской больницы. При этом его адвокат заявлял, что не знает, с каким диагнозом был госпитализирован актер.

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