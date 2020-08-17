Ефремов серьезно болен: у актера онемели конечности и есть проблемы с легкими

Адвокат рассказал о болезнях Ефремова. Коллаж (фото: Газета. Ру)
У российского Михаила Ефремова, который ранее устроил ДТП в Москве со смертельным исходом, начались серьезные проблемы со здоровьем.
Так, после недавно перенесенного инсульта у артиста развились серьезные нарушения речи и онемели конечности. Соответсвующее заявление сделал адвокат Ефремова Эльман Пашаев, сообщает канал НТВ.
По словам Пашаева, проблемы со здоровьем возникли из-за острого нарушения мозгового кровообращения.
Михаил Ефремов с адвокатом Эльманом Пашаевым РБК
Также он добавил, что Ефремов страдает хронической прогрессивной болезнью легких. Пашаев подчеркнул, что в настоящее время жизни актера угрожает смертельная опасность.
Напомним, Михаилу Ефремову стало плохо 10 августа. Его сын Никита обнаружил артиста на полу в его квартире. Актер не мог разговаривать и двигаться, врачи диагностировали инсульт. На следующий день в Пресненском суде Москвы должно было состояться рассмотрение дела о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Однако актеру стало плохо и его увезли в Боткинскую больницу. Сообщалось, что он попал в реанимацию, врачи заподозрили у него повторный инсульт.
Из-за госпитализации артиста заседание суда перенесли на 18 августа. 15 августа Ефремова выписали из Боткинской больницы. При этом его адвокат заявлял, что не знает, с каким диагнозом был госпитализирован актер.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 264 ч. 4 УК РФ. Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
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