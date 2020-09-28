Ефремов лично обжаловал свой приговор в суде и обвинил Пашаева в "давлении"

Российский актер Михаил Ефремов направил в суд собственную жалобу на приговор по делу о смертельном ДТП.

Одновременно в Пресненский суд Москвы поступили 4 апелляционных жалобы. Сам актер также уточнил, что признает свою вину и раскаивается. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на заявление пресс-секретаря суда Лелы Кокаи.

Она добавила, что также в суд поступила расширенная жалоба предыдущих защитников актера Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской.

В свою очередь Ефремов в жалобе указал, что раскаивается в содеянном и признает себя виновным, а его позиция на суде, когда он отрицал причастность к смертельной аварии, была обусловлена давлением адвоката Пашаева. Из-за этого он якобы и отказался от его услуг.

Спустя несколько недель после вынесения приговора 8 сентября, Пашаева лишили статуса адвоката и привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики, так как он использовал уголовное дело Ефремова для саморекламы.

Новым адвокатом Ефремова стал Роман Филиппов. Он специализируется на гражданском и уголовном праве.

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