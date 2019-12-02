"Ее поезд ушел": в сети возмущены выступлением Лорак в Киеве

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в России, выступила в Киеве.
Как передает КП, артистка приняла участие в съемках новогоднего концерта телеканала Интер "Главная елка страны", который покажут 31 декабря. Съемки состоялись в Национальной опере Украины.
Во время выступления Лорак исполнила две песни из нового альбома "За мечтой": "Я бы летала" и "Мы нарушем".
Ани Лорак
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Сообщается, что после того, как певица выступила, зал аплодировал ей в течение нескольких минут.
"Спасибо, мои любимые! Будьте счастливы, будьте любимы, пусть Новый год исполнит все ваши заветные желания. С Новым годом!", – сказала со сцены Лорак, вытирая слезы.
Кстати, помимо Ани Лорак, в съемках "голубого огонька" также приняла участие Светлана Лобода.
Однако в комментариях под видео на YouTube реакция на выступление Лорак была уже не такая позитивная:
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак в экстравагантном мини вызвала "пожар" в сети. Всплыли откровенные фото.
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