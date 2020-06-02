"Ее остатки выжигают": Макаревич высказался о проблемах демократии в России

Российский музыкант, фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич высказался о проблемах демократии в РФ.

Так, по словам артиста, власть "выжигает ее остатки, выдавливает и заменяет чем-то поддельным". Это, как отметил Макаревич, касается и президентских выборов. Ведь они, вроде есть, однако выбирать не из кого. Об этом музыкант заявил в интервью для радиостанции "Эхо Москвы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Андрей Макаревич Фото: rtvi.com

"Что нас удерживает от демократии? Мне кажется, это вопрос в нашей власти, которая очень планомерно, надо сказать, последовательно выжигает ее остатки, выдавливает, заменяет какими-то эрзацами красивыми. Вот, к примеру, есть у нас выборы. Кого мы там выбираем? Мы выбираем Владимира Владимировича? Есть выборы. А почему других не было? Я сейчас не хочу фамилии называть, не хочу называть людей, которые пытались выставить свою кандидатуру. Им очень быстро объяснили, как в эти игры играть, начиная с Прохорова и дальше. Не хочу даже говорить об этом, понимаете?" – сказал Макаревич.

Музыкант также добавил, что его много не устраивает в России. Однако несмотря на это, он не готов становиться революционером.

Макаревич во время беседы с "Эхо Москвы" Скриншот из видео

"Если говорит о моем внутреннем состоянии, я себя чувствую вполне свободным человеком. Из того, что я вижу вокруг в моей стране, меня устраивает далеко не все. Бросить все, чем я занимаюсь, что я люблю, чего от меня ждут и пойти строить свою баррикаду, я не готов. Я не революционер. Поэтому лучше я буду заниматься своим делом в соответствии со своими представлениями о добре и зле. У меня есть возможность разговаривать с огромным количеством людей посредством того, что я делаю. В том, что я делаю, я, в общем, не вру", – подытожил Макаревич.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макаревич выступил против продления президентства Путина в России

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