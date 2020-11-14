Джигарханян говорил, что русского языка нет? В сети нашелся скандальный кадр из фильма

В сети нашелся скандальный кадр из фильма "Князь Удача Адреевич", где сыграл известный российский актер Армен Джигарханян, который умер в ночь на 14 ноября.

В фильме он исполнил роль учителя музыки Касториева и произнес нелестный монолог о русском языке и о ее культуре.

"Русского языка нет. В русском языке ведь очень мало русских слов. Солдат, революция, радио, телевизор – это ведь не русские слова. Вот матерщина, хамство – это явление типично русское. "Таво-чаво", вот это по-русски", – говорил в кадре актер.

Кроме того, в кадре из фильма главный герой раскритиковал русских как народ, недоумевая откуда они происходят

"Кто такие русские и откуда они взялись? Непонятно. Ведь были татары, были варяги, морда, черемисы и получился компот - коктейль", –произнес артист.

Также в кадре критике подверглась и сама русская культура, восхваляющая тупость и лень.

"Что вы хотите, если русский народ придумывает героем своих сказок Ивана Дурака. Представьте, целый народ придумывает героем дурака", – возмущался герой из фильма.

А в конце реплики Джигарханян добавил, что в России ничего не ценят.

"У нас не ценят талант, у нас нет культуры", – говорил в фильме актер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Армен Джигарханян никогда не скрывал свое мнение по поводу Украины и России. Он даже выражал поддержку и стоял на стороне украинцев.