Друга Украины Бориса Джонсона подловили на пикантном моменте у дома молодой возлюбленной

Папарацци подловили экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона у дома его молодой возлюбленной, 30-летней Керри Саймондс.

Как пишет The Sun, около 7 утра 54-летний Джонсон на велосипеде покинул дом в Дублине, у входа в которой через несколько часов появилась его новая избранница (фото смотрите ниже).

Как ранее писали британские СМИ, недавно Борис Джонсон был замечен в компании молодой сотрудницы финансовой компании Bloomberg, на его увлечение девушкой коллеги Джонсона обратили внимание еще в ноябре 2018 года. Позже даже появилась информация, что политик намерен жениться.

"Он хочет обручиться. Он полностью захвачен Керри. Приятно видеть. Он как щенок вокруг нее бегает, очень заботливый", – рассказал журналистам его приятель.

Фото: thesun.co.uk

Источник отмечает, что Керри еще предстоит познакомиться с детьми Бориса Джонсона от первого брака. И здесь есть небольшой нюанс: новая избранница политика всего лишь на 5 лет старше его дочери.

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Сам Борис Джонсон предпочел не выносить тему личной жизни на всеобщее обсуждение, что вызвало любопытство британских журналистов. Так, политик был замечен у дома, в котором, судя по всему, провел ночь с вышеупомянутой Керри Саймондс. Позабавил общественность и тот факт, что покидал местность Джонсон на велосипеде.

Борис Джонсон Фото: thesun.co.uk

Керри Саймондс Фото: thesun.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июня Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Великобритании. В конфликте с Россией он поддерживал Украину. Захвата Крыма Джонсон называл первым случаем силовой аннексии в Европе.

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