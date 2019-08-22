"Довела мать до клиники!" В семье Алибасова произошел новый скандал

Жену Бари Алибасова, актрису Лидию Федосееву-Шукшину в ночь на 22 августа перевезли в московскую клинику после того, как ей стало плохо во время отдыха в Болгарии.

В связи с этим в семье наметился новый скандал между продюсером и дочерью артистки Ольгой. Так, изначально в СМИ появилась информация, что Федосеева-Шукшина пережила сердечный приступ, однако ближайшее окружение дало опровержение.

Лидия Федосеева-Шукшина в больнице instagram /shukshina_maria

"Ухудшение состояния здоровья Лидии Николаевны произошло в воскресенье. Как выяснилось, на фоне повышения сахара и повышения давления у нее произошло нарушение мозгового кровообращения. Когда это произошло, болгарского медицинского полиса у нее не было. С оказанием медицинской помощи вначале возникла проблема, но далее все организовали. Сегодня ночью ее транспортировали в Москву. Организацию взяла на себя ее дочь, Мария Шукшина. Сейчас она находится в клинике, ее состояние стабилизировалось", — рассказал пиар-менеджер Вадим Горжанкин в комментарии "РИА Новости".

Новости Известную советскую актрису госпитализировали прямо со спектакля

Также опровержение написала на своей странице в Instagram Мария Шукшина, прокомментировав информацию прессы.

"Поскольку поднялся очередной шум в желтой прессе, и мне бесконечно звонят журналисты, хочу разом всех успокоить: никакого сердечного приступа не было, мама в порядке, я всегда рядом, все живы и здоровы, чего и всем желаем", – написала она.

В стороне не остался и Бари Алибасов. В ухудшении состояния жены продюсер обвинил ее дочь Ольгу, заявив, что это она довела Лидию до больничной койки. Как известно, у них были плохие отношения в последнее время.

Бари Алибасов встретил жену в аэропорту instagram/alibasov_nana

"Все-таки своими гнусными посланиями Ольга Шукшина в очередной раз довела мать Лидию Николаевну до клинического состояния. Прямо из аэропорта пришлось ее везти в военный госпиталь. До госпиталя Лиду сопровождали ее дочь Маша и внук Макар. Видеть свою дочь Ольгу Лидия Николаевна категорически отказалась", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алибасов и легенда советского кино Лидия Федосеева-Шукшина женились в 2018 году.

4 июня 2019 года продюсер отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве. После этого через полмесяца появилась информация, что и Лидия была госпитализирована после приступа бронхиальной астмы.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина instagram/alibasov_nana

Их брак многим пришелся не по душе. После выздоровления на этой почве Алибасов накинулся на свою подругу в прямом эфире, которая всячески обзывала Лидию. Недовольство также выражают со стороны Федосеевой-Шукшиной.

Недавно Ольга заявила, что не понимает отношений ее матери с Алибасовым. Она выступила за развод пожилой пары.

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