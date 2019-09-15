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15 сентября • обновлено в 12:18
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Довела до слез: няня Поляковой расстрогала зал на "Х-Факторе". Видео

1.1т Читать материал на украинском

В юбилейном десятом сезоне шоу "Х-фактор" на телеканале СТБ выступила няня детей Оли Поляковой – Людмила Базелюк. Ее появление на сцене стало для знаменитой певицы абсолютной неожиданностью, а во время исполнения Полякова не смогла сдержать слез.

Женщина пришла на проект с песней Александра Пономарева "Доня". Свое выступление участница посвятила дочери, которая приехала поддержать маму на кастинге (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Людмила Базелюк на "Х-факторе"

Людмила Базелюк на "Х-факторе"

скриншот видео

"Я хочу попросить прощения у своей дочери, потому что не была рядом, когда была нужна ей", - такими словами Людмила Базелюк начала свое выступление.

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Как стало известно, женщина работает в семье Оли Поляковой уже пятнадцать лет. При этом, для того чтобы вырастить дочерей певицы, Базелюк фактически оставила своего ребенка, ведь после смерти мужа оказалась единственной кормилицей в доме.

Олю Полякову очень растрогало выступление

Олю Полякову очень растрогало выступление

скриншот видео

"Я вынуждена сказать ей спасибо, потому что благодаря ей я смогла построить карьеру певицы", - призналась Полякова.

Дочь Людмилы Базелюк не могла сдержать слез

Дочь Людмилы Базелюк не могла сдержать слез

скриншот видео

В конечном итоге, яркое и эмоциональное исполнение растрогало не Полякову, но и публику в зале. С тремя "да" от судей Людмила Базелюк отправилась в следующий тур "Х-фактора".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Полякова заявила, что создает свою политическую партию.

Позже артистка рассказала, что идет в политику, потому что нужно что-то менять в стране. Муж ее поддерживает в этом начинании. Также Полякова объявила конкурс на лучшее название партии и даже назвала себя в шутку "служанкой народа". 31 мая она позвала в свою партию ведущую 1+1 Наталью Мосейчук.

Ее решение бурно обсуждалось на украинских телеканалах. После она записала гневное обращение к женоненавистникам, объявив им войну.

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Читайте все новости по теме "Х-Фактор Украина" на OBOZREVATEL.

Тема
Х-Фактор Украина
Персона
Оля Полякова
Место
Украина
Теги
X-Фактор телеканал СТБ
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