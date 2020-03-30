Дорофеева показала трогательное постельное фото с мужем

Украинская певица и солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками трогательным постельным фото со своим мужем Владимиром Дантесом.
Снимок артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
instagram.com/nadyadorofeeva
"Самая настоящая и честная фотосессия через web камеру", - подписала фото Дорофеева.
instagram.com/nadyadorofeeva
instagram.com/nadyadorofeeva
instagram.com/nadyadorofeeva
instagram.com/nadyadorofeeva
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.
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