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30 марта • обновлено в 18:16
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Дорофеева показала трогательное постельное фото с мужем

1.3т
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Украинская певица и солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками трогательным постельным фото со своим мужем Владимиром Дантесом.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Дорофеева показала трогательное постельное фото с мужем

instagram.com/nadyadorofeeva

"Самая настоящая и честная фотосессия через web камеру", - подписала фото Дорофеева.
Дорофеева показала трогательное постельное фото с мужем

instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофеева показала трогательное постельное фото с мужем

instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофеева показала трогательное постельное фото с мужем

instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофеева показала трогательное постельное фото с мужем

instagram.com/nadyadorofeeva

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Надя Дорофеева
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