Дорн снял ремейк на первый в истории Украины клип: видео

Украинский музыкант Иван Дорн выпустил ремейк клипа "Танці" группы "Воплі Відоплясова", который вышел в 1989 году.

В клипе также снялись телеведущий Владимир Остапчук, Ян Гордиенко (YanGo) и шоумен Андрей Шабанов. Спродюсировал клип музыкальный портал "СЛУХ".

Новости Скандальный Иван Дорн засветился на КремльТВ

Оператором и режиссером ремейка стал Артем Григорян. Александр Пипа, басист, сооснователь и бывший участник "Воплі Відоплясова", предоставил для съемок ту же бас-гитару из оригинального клипа 1989 года.

Клип "Танці" был первым музыкальным видео в истории украинского шоу-бизнеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорн возмутил пользователей новым совместным треком "Мужа дома нету" с российской певицей Zventa Sventana и видео к нему.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!