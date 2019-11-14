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14 ноября • обновлено в 11:02
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Дорн снял ремейк на первый в истории Украины клип: видео

1.2т
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Украинский музыкант Иван Дорн выпустил ремейк клипа "Танці" группы "Воплі Відоплясова", который вышел в 1989 году.

В клипе также снялись телеведущий Владимир Остапчук, Ян Гордиенко (YanGo) и шоумен Андрей Шабанов. Спродюсировал клип музыкальный портал "СЛУХ".

Дорн снял ремейк на первый в истории Украины клип: видео
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Оператором и режиссером ремейка стал Артем Григорян. Александр Пипа, басист, сооснователь и бывший участник "Воплі Відоплясова", предоставил для съемок ту же бас-гитару из оригинального клипа 1989 года.

Клип "Танці" был первым музыкальным видео в истории украинского шоу-бизнеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорн возмутил пользователей новым совместным треком "Мужа дома нету" с российской певицей Zventa Sventana и видео к нему.

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Автор
Мария Дидык Мария Дидык
Персона
Иван Дорн
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Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
Дорн на миротворце уже? Он же у агрессора гастролирует регулярно.
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