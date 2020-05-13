Дочь звезды Голливуда Мэтта Дэймона заразилась коронавирусом: что известно о состоянии

21-летняя дочь Мэтта Дэймона Алексия, которая сейчас находится в Нью-Йорке, заразилась коронавирусом.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Мэтт Дэймон Getty

Сообщается, что Алексия учится в колледже в Нью-Йорке. Вместе со своими соседями по комнате она заразилась коронавирусом. Однако благодаря тому, что COVID-19 обнаружили на ранней стадии, девушка быстро с ним справилась, и сейчас Алексия чувствует себя хорошо.

По словам Дэймона, коронавирус более опасен для людей старшего возраста.

Дочь Мэтта Дэймона Алексия dailymail.co.uk

Сам актер вместе со своей женой Лучианной и их тремя детьми находится в Ирландии. Туда семья поехала из-за съемок Мэтта и не смогла вернуться в связи с карантином.

Примечательно, что Алексия – не родная для Мэтта Дэймона. Девушка – дочь его жены Лучианны от первого брака, но актер ее удочерил и считает своей.

Мэтт Дэймон с женой и детьми dailymail.co.uk

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский певец Влад Соколовский сообщил, что у него обнаружен коронавирус.

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