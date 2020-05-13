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13 мая • обновлено в 16:28
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Дочь звезды Голливуда Мэтта Дэймона заразилась коронавирусом: что известно о состоянии

1.9т
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21-летняя дочь Мэтта Дэймона Алексия, которая сейчас находится в Нью-Йорке, заразилась коронавирусом.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Мэтт Дэймон

Мэтт Дэймон

Getty

Сообщается, что Алексия учится в колледже в Нью-Йорке. Вместе со своими соседями по комнате она заразилась коронавирусом. Однако благодаря тому, что COVID-19 обнаружили на ранней стадии, девушка быстро с ним справилась, и сейчас Алексия чувствует себя хорошо.

По словам Дэймона, коронавирус более опасен для людей старшего возраста.

Дочь Мэтта Дэймона Алексия

Дочь Мэтта Дэймона Алексия

dailymail.co.uk

Сам актер вместе со своей женой Лучианной и их тремя детьми находится в Ирландии. Туда семья поехала из-за съемок Мэтта и не смогла вернуться в связи с карантином.

Примечательно, что Алексия – не родная для Мэтта Дэймона. Девушка – дочь его жены Лучианны от первого брака, но актер ее удочерил и считает своей.

Мэтт Дэймон с женой и детьми

Мэтт Дэймон с женой и детьми

dailymail.co.uk

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский певец Влад Соколовский сообщил, что у него обнаружен коронавирус.

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Автор
Анна Михно
Персона
Мэтт Дэймон
Место
США
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