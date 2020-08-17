Дочь Скрябина в день рождения отца открыла заведение в Киеве

Дочь Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина), которому в 2020 году могло бы исполниться 52 года, Мария-Барбара в день рождения отца, 17 августа, открыла собственное заведение в Киеве вместе со своим мужем Виктором Туром.

Об этом рассказал певец DZIDZIO на своей странице в Instagram. Артист опубликовал снимок, на котором позировал рядом с Барбарой, ее мужем и женой Скрябина Светланой Бабийчук на фоне стены с надписью "Место счастливых людей" (фото смотрите ниже).

"В день рождения Кузьмы его дочь Барбара и зять Виктор открыли невероятно теплое и атмосферное заведение "Львовские круассаны" в Киеве. Хозяева и я приглашаем всех в "Место счастливых людей", – написал DZIDZIO.

DZIDZIO на открытии заведения дочери Скрябина Instagram @dzidzio

Отметим, что на открытие также пришли певица Руслана, Pianoбой и солист группы Green GreyDiezel. Звезды на стене внутри заведения оставили свои автографы и популярные цитаты Скрябина.

Напомним, 2 февраля 2015 года Андрей Кузьменко разбился в автокатастрофе, когда возвращался с концерта в Кривом Роге. Ежегодно в день его смерти и рождения украинцы трогательно вспоминают музыканта.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский посмертно предоставил Скрябину звание Героя Украины. Он подписал указ в день его рождения.

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