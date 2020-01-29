Дочь Димы Маликова повзрослела и решилась на горячие фото

Дочка известного певца Дмитрия Маликова – 19-летняя Стефания публикует в сети пикантные снимки.

У Стефании Маликовой более полумиллиона подписчиков в Инстаграм. Девушке 13 февраля исполнится 20 лет.

На ее странице можно найти горячие фотографии из путешествий.

Стефания Маликова

Стефания Маликова

Стефания Маликова

Стефания Маликова

Стефания Маликова

Стефания Маликова

Стефания Маликова

Стефания Маликова

Стефания Маликова

Стефания Маликова

Стефания (близкие называют ее Стеша) сейчас учится в МГИМО и параллельно беспокоится о своем будущем: она работает ведущей на музыкальном канале, сотрудничает с модными брендами, и даже хочет построить свою бизнес-империю.

Дмитрий Маликов с дочерью Стефанией

29 января у звездного отца Стеши юбилей – Дмитрию Маликову испонилось 50 лет.

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