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3 февраля • обновлено в 08:54
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Дочь Деппа сверкнула голым телом в прозрачном платье без белья. Фото

1.7т
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20-летняя дочь голливудского актера Джонни Деппа и модель Лили-Роуз Депп появилась на премии BAFTA-2020 в прозрачном платье, которое надела на голое тело.

Фотографии знаменитости, сделанные на красной дорожке, уже появились в сети.

Лили-Роуз Депп

Лили-Роуз Депп

Getty

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Так, для появления перед фотографами Лили выбрала абсолютно прозрачный кружевной наряд от бренда Chanel. Примечательно, что откровенное платье звезда надела на голое тело, обнажив грудь.

Лили-Роуз Депп

Лили-Роуз Депп

Getty

В смелом платье Лили держалась уверенно и без стеснения позировала фотографам.

Лили-Роуз Депп

Лили-Роуз Депп

Getty

Лили-Роуз Депп

Лили-Роуз Депп

Getty

Лили-Роуз Депп

Лили-Роуз Депп

Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Лондонском Королевском Альберт-холле прошла церемония награждения премией BAFTA-2020. Главную награду получил британский фильм "1917" режиссера Сэма Мендеса. Других победителей можно узнать здесь.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Лили-Роуз Депп
Место
США
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