Дмитрий Харатьян пострашнел из-за алкоголизма

Алкогольная зависимость наложила отпечаток на внешность известного российского актера Дмитрия Харатьяна, который на днях отпраздновал свое 60-летие.

В документальном фильме "Дмитрий Харатьян. Я ни в чем не знаю меры" рассказывается о том, что в свое время на волне популярности у актера сформировалась зависимость от алкогольных напитков. Позже ему все-таки удалось справиться с серьезной проблемой – он давно не пьет, в его доме нет алкоголя, однако болезнь отразилась на его внешности.

Несмотря на годы, на фотографии, опубликованной его супругой Мариной Майко в соцсетях, по его лицу заметно, что в прошлом Харатьян страдал алкоголизмом.

К примеру, до тяжелой болезни актер выглядел вот так.

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