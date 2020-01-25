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25 января • обновлено в 22:27
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Дмитрий Харатьян пострашнел из-за алкоголизма

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Алкогольная зависимость наложила отпечаток на внешность известного российского актера Дмитрия Харатьяна, который на днях отпраздновал свое 60-летие.

В документальном фильме "Дмитрий Харатьян. Я ни в чем не знаю меры" рассказывается о том, что в свое время на волне популярности у актера сформировалась зависимость от алкогольных напитков. Позже ему все-таки удалось справиться с серьезной проблемой – он давно не пьет, в его доме нет алкоголя, однако болезнь отразилась на его внешности.

Несмотря на годы, на фотографии, опубликованной его супругой Мариной Майко в соцсетях, по его лицу заметно, что в прошлом Харатьян страдал алкоголизмом.

Дмитрий Харатьян пострашнел из-за алкоголизма

К примеру, до тяжелой болезни актер выглядел вот так.

Дмитрий Харатьян пострашнел из-за алкоголизма

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