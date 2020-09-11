Диетолог назвал главный осенний продукт для похудения

Российский врач-диетолог Михаил Гинзбург посоветовал есть блюда на основе тыквы, потому что он вкусный, сытный и низкокалорийный.

Как рассказал эксперт в эфире радио Sputnik, этот продукт благодаря своим свойствам позволяет сбросить лишний вес, не нарушая при этом правила здорового питания.

Тем не менее Гинзбург предупредил, что не стоит употреблять тыкву каждый день, ведь у человека может возникнуть дефицит животного белка. Кроме того, диетолог отметил, что тыква содержит органические кислоты, которые раздражают желудок и повышают аппетит.

"И главный момент. Как только ты эту диету прекратишь, то вес пойдет вверх", – добавил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фитнес-тренер Аарон Браун посоветовал сытно есть утром, чтобы контролировать свой аппетит, и назвал три варианта завтраков для снижения веса.

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