Российским актерам запретили въезд в Украину на 10 лет: подробности

Группе российских актеров запретили въезд в Украину на 10 лет за повторную попытку пересечь границу.

Как сообщили в пресс-службе МВД Украины, все иностранцы являются участниками спектакля "Идеальный свидетель".

Афиша спектакля "Идеальный свидетель" Контрамарка

При попытке въезда участники группы сказали, что у них нет оснований для запрета на въезд. Вскоре выяснилось, что двое из них незаконно посещали Крым. Пограничники отказали им во въезде сроком на три года.

Еще двое иностранцев из этой группы не смогли подтвердить цель своей поездки, из-за чего их также не пропустили. Остальные отказались от въезда добровольно, их всех вернули в Молдову.

Однако несколько часов спустя группа попыталась еще раз пересечь границу, но уже через другой пункт пропуска.

"На этот раз они выбрали другой пункт пропуска, наверно, надеясь, что им все-таки удастся попасть в другую страну. Отдельные иностранцы четко понимали наличие запрета на въезд", – добавили в МВД.

Их вновь остановили, запретив въезд. Два актера, у которых уже был запрет на въезд, таким образом нарушили ст. 203-1 Кодекса административных правонарушений, за что на них наложили штраф. Кроме этого, вместо трех лет им запретили въезд на десять. Еще четверым россиянам запретили въезд сроком на три года.

В МВД не стали называть имена актеров, однако в спектакле принимают участие такие звезды кино, как Елена Корикова, Игорь Ливанов, Петр Баршак.

Петр Баршак Скрин с видео

Елена Корикова Скрин с видео

Как сообщила "Украинская правда", сославшись на свои источники, актерами, которым запретили въезд на 10 лет, были именно Баршак и Корикова. Отметим, что группа актеров направлялась в Киев, где 6 февраля у них должен был состояться спектакль.

Читайте на OBOZREVATEL, кому еще из российских актеров запретили въезд в Украину начиная с 2020 года.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.