Главная Новости
8 февраля • обновлено в 07:41
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Российским актерам запретили въезд в Украину на 10 лет: подробности

21т
Читать материал на украинском

Группе российских актеров запретили въезд в Украину на 10 лет за повторную попытку пересечь границу.

Как сообщили в пресс-службе МВД Украины, все иностранцы являются участниками спектакля "Идеальный свидетель".

Афиша спектакля "Идеальный свидетель"

Афиша спектакля "Идеальный свидетель"

Контрамарка

При попытке въезда участники группы сказали, что у них нет оснований для запрета на въезд. Вскоре выяснилось, что двое из них незаконно посещали Крым. Пограничники отказали им во въезде сроком на три года.

Еще двое иностранцев из этой группы не смогли подтвердить цель своей поездки, из-за чего их также не пропустили. Остальные отказались от въезда добровольно, их всех вернули в Молдову.

Новости
Сюткину запретили въезд в Украину по требованию "ЕС": детали решения

Однако несколько часов спустя группа попыталась еще раз пересечь границу, но уже через другой пункт пропуска.

"На этот раз они выбрали другой пункт пропуска, наверно, надеясь, что им все-таки удастся попасть в другую страну. Отдельные иностранцы четко понимали наличие запрета на въезд", – добавили в МВД.

Их вновь остановили, запретив въезд. Два актера, у которых уже был запрет на въезд, таким образом нарушили ст. 203-1 Кодекса административных правонарушений, за что на них наложили штраф. Кроме этого, вместо трех лет им запретили въезд на десять. Еще четверым россиянам запретили въезд сроком на три года.

В МВД не стали называть имена актеров, однако в спектакле принимают участие такие звезды кино, как Елена Корикова, Игорь Ливанов, Петр Баршак.

Петр Баршак

Петр Баршак

Скрин с видео

Елена Корикова

Елена Корикова

Скрин с видео

Как сообщила "Украинская правда", сославшись на свои источники, актерами, которым запретили въезд на 10 лет, были именно Баршак и Корикова. Отметим, что группа актеров направлялась в Киев, где 6 февраля у них должен был состояться спектакль.

Российским актерам запретили въезд в Украину на 10 лет: подробности

Читайте на OBOZREVATEL, кому еще из российских актеров запретили въезд в Украину начиная с 2020 года.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Читайте все новости по теме "Запрет российских звезд в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрко Медянык
Тема
Запрет российских звезд в Украине
Персона
Елена Корикова
Поделиться в Facebook
59
Комментарии
34
61
Смешно
105
Интересно
20
Печально
16
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Фашисты совсем озверели.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Стрелков Иван
Стрелков Иван
Гнать к@цапов из Украины! К@цап это мерзкий,лживый скот!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
2 из 3 ответов | показать все
Николаев Олег
Николаев Олег
Alex Mak, "мають языка" все славяне, кроме хjхлов и белорусов. У остальных славян именно язык. У поляков, у словаков, чехов,болгар, русских - всех.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Alex Mak
Alex Mak
Николаев Олег, хрюкають свині тому що мають язика.Любитель хрюкать, де ти бачив щоб свиня хрюкала немаючи язикика?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Лапоть Чубатый
Лапоть Чубатый
Я давно говорил, говорю и буду говорить. Пора вводить визовый режим. И никаких проблем на границе не будет. Если не открыли визу в Украину, то и ехать бомжевать на КПП или в аэропорту уже ненужно.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
4

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги