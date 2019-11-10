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10 ноября • обновлено в 12:35
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Денег нет? Появились эксклюзивные фото скромного фуршета у "слуг народа" в Киеве

1.1т Читать материал на украинском

В воскресенье, 10 ноября, в 12:00 стартовал первый этап очередного съезда партии "Слуга народа". Его проводят в КВЦ "Парковый" в Киеве (ул. Парковая, 16А).

OBOZREVATEL предлагает увидеть, чем кормят "слуг народа".

Денег нет? Появились эксклюзивные фото скромного фуршета у "слуг народа" в Киеве
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На утреннем фуршете присутствующим на съезде предложили фрукты, несколько видов печенья, а также кофе, который подавали в зеленых бумажных стаканах.

Денег нет? Появились эксклюзивные фото скромного фуршета у "слуг народа" в Киеве
Денег нет? Появились эксклюзивные фото скромного фуршета у "слуг народа" в Киеве
Денег нет? Появились эксклюзивные фото скромного фуршета у "слуг народа" в Киеве
Денег нет? Появились эксклюзивные фото скромного фуршета у "слуг народа" в Киеве

Как ранее писал OBOZREVATEL, 10 октября прошел пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского с украинскими и зарубежными журналистами на территории Kyiv Food Market. OBOZREVATEL узнал, какую еду подавали на мероприятии.

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Место
Украина Киев
Тег
Партия Слуга народа
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Васильєв Артем
Васильєв Артем
Ну і? Як би я не зневажав клоуна і його зепідарасів, але в цьому фуршеті немає нічого занадто дорогого
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