Денег нет? Появились эксклюзивные фото скромного фуршета у "слуг народа" в Киеве

В воскресенье, 10 ноября, в 12:00 стартовал первый этап очередного съезда партии "Слуга народа". Его проводят в КВЦ "Парковый" в Киеве (ул. Парковая, 16А).

OBOZREVATEL предлагает увидеть, чем кормят "слуг народа".

На утреннем фуршете присутствующим на съезде предложили фрукты, несколько видов печенья, а также кофе, который подавали в зеленых бумажных стаканах.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 10 октября прошел пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского с украинскими и зарубежными журналистами на территории Kyiv Food Market. OBOZREVATEL узнал, какую еду подавали на мероприятии.

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