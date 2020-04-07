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8 апреля • обновлено в 02:22
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Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном боди. Фото

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Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, взбудоражила сеть новым откровенным фото.

Так, на нем звезда позировала в соблазнительном боди с очень глубоким декольте, засветив пышную грудь. Соответствующий снимок Роуз опубликовала на своей странице в Instagram.

Деми Роуз

Деми Роуз

Фото: instagram/demirose

"Просто пою весь день, танцую, читаю, медитирую, кушаю и наслаждаюсь этим. А вы?" – спросила модель у поклонников.

Деми Роуз сексуально позирует на камеру

Деми Роуз сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/demirose

Отметим, что подписчики Роуз оценили ее смелое фото и засыпали восторженными комментариями.

"Очень красивая", "Можно мне такое тело как у тебя?", "Горячая", "Сексуальная", – написали люди.

Модель-"копия" Кардашьян показала пышную грудь в откровенном боди. Фото
Модель-"копия" Кардашьян показала пышную грудь в откровенном боди. Фото
Модель-"копия" Кардашьян показала пышную грудь в откровенном боди. Фото
Модель-"копия" Кардашьян показала пышную грудь в откровенном боди. Фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Деми Роуз, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/demirose

Деми Роуз оголила грудь

Деми Роуз оголила грудь

Фото: instagram/demirose

Деми Роуз в откровенном купальнике

Деми Роуз в откровенном купальнике

Фото: instagram/demirose

Соблазнительная Деми Роуз

Соблазнительная Деми Роуз

Фото: instagram/demirose

Деми Роуз полностью голая

Деми Роуз полностью голая

Фото: instagram/demirose

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Деми Роуз
Теги
шоу-бизнес шоу
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