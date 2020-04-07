Модель-"копия" Кардашьян показала пышную грудь в откровенном боди. Фото

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, взбудоражила сеть новым откровенным фото.

Так, на нем звезда позировала в соблазнительном боди с очень глубоким декольте, засветив пышную грудь. Соответствующий снимок Роуз опубликовала на своей странице в Instagram.

Деми Роуз Фото: instagram/demirose

"Просто пою весь день, танцую, читаю, медитирую, кушаю и наслаждаюсь этим. А вы?" – спросила модель у поклонников.

Деми Роуз сексуально позирует на камеру Фото: instagram/demirose

Отметим, что подписчики Роуз оценили ее смелое фото и засыпали восторженными комментариями.

"Очень красивая", "Можно мне такое тело как у тебя?", "Горячая", "Сексуальная", – написали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Деми Роуз, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/demirose

Деми Роуз оголила грудь Фото: instagram/demirose

Деми Роуз в откровенном купальнике Фото: instagram/demirose

Соблазнительная Деми Роуз Фото: instagram/demirose

Деми Роуз полностью голая Фото: instagram/demirose

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!