Модель-"копия" Кардашьян показала пышную грудь в откровенном боди. Фото

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, взбудоражила сеть новым откровенным фото.
Так, на нем звезда позировала в соблазнительном боди с очень глубоким декольте, засветив пышную грудь. Соответствующий снимок Роуз опубликовала на своей странице в Instagram.
Деми Роуз
Фото: instagram/demirose
"Просто пою весь день, танцую, читаю, медитирую, кушаю и наслаждаюсь этим. А вы?" – спросила модель у поклонников.
Деми Роуз сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/demirose
Отметим, что подписчики Роуз оценили ее смелое фото и засыпали восторженными комментариями.
"Очень красивая", "Можно мне такое тело как у тебя?", "Горячая", "Сексуальная", – написали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Деми Роуз, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/demirose
Деми Роуз оголила грудь
Фото: instagram/demirose
Деми Роуз в откровенном купальнике
Фото: instagram/demirose
Соблазнительная Деми Роуз
Фото: instagram/demirose
Деми Роуз полностью голая
Фото: instagram/demirose
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.
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