Украинский певец Андрей Данилко, более известен как Верка Сердючка, рассказал, как жюри Евровидения-2018 могло отомстить Украине за Россию.

Так, подробностями он поделился в интервью программы "Слава+", которая выходит на YouTube. По словам артиста, организаторы, потерявшие "большие деньги" из-за неучастия России в 2017 году, выместили свою злость на представителе Украины в следующем году и занизили ему баллы (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Андрей Данилко Скриншот с видео

"Мне говорили за Melovin`a, лили столько гадостей, что он занял 17-е место. А ты вспомни – по зрительским голосованиям он был седьмой, то есть в десятке. Какое там жюри решает – мы это видим? Не видим. Тем более, был такой вариант, что специально наказали Украину: не дали ни одного балла, потому что был скандал с Россией. Ведь они отказались транслировать шоу в 2017 году из-за неучастия, а это большие деньги для организаторов, которые они потеряли", – сказал певец.

Андрей Данилко и Melovin Скриншот с видео

Напомним, что в 2017 году Евровидение проходило в Киеве. От участия в нем Россия тогда отказалась из-за запрета спецслужб Украины на въезд в страну Юлии Самойловой. К слову, уже на следующий год, в финале Евровидение-2018, представитель Украины Melovin занял 17-е место. Он получив всего лишь 11 баллов от жюри и 119 баллов от зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 22 февраля, прошел финал Национального отбора на Евровидение 2020. В результате страну будет представлять Go_A.

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