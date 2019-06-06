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Что-то с лицом: украинская певица-перебежчица вернулась в Киев

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Народная артистка Украина Таисия Повалий, которая является завсегдатаем громких российских мероприятий, вернулась в Киев.

Она опубликовала на своей странице в Instagram видео, которое было снято в Мариинском парке (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Киев, Мариинский парк. Участвую в проекте к 130-летию выдающейся поэтессы Анны Ахматовой", – подписала она.

Таисия Повалий в Киеве

Таисия Повалий в Киеве

Кадр из видео

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На видео Повалий стоит с серьезным лицом на фоне памятника Ахматовой перед камерами. Она облачилась в черное платье. Многие порадовались, что Повалий вернулась из Москвы, а также заявили, что она выглядит молодо.

"Таисия, вас уже без проблем пускают в Украину?", "Как же вас не запрещают в Киеве? Вы же в России работаете", "Такая серьезная и очень красивая", – написали в сети.

Что-то с лицом: украинская певица-перебежчица вернулась в Киев
Что-то с лицом: украинская певица-перебежчица вернулась в Киев
Что-то с лицом: украинская певица-перебежчица вернулась в Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, Повалий часто удивляет поклонников внешними переменами. Недавно в сети ее не узнали, а единственное, чем фолловеры смогли ее идентифицировать – это голос.

Позже артистка нарвалась на шквал критики. В комментариях к одной из фотографий заметили, что у нее "сыпется штукатурка". А 6 июня украинский политтехнолог даже вынужден был подписать под фотографией, что это именно она, потому что узнать артистку было сложно.

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Персоны
Таисия ПовалийАнна Ахматова
Место
УкраинаКиев
Тег
шоу-бизнес
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