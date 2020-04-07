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7 апреля • обновлено в 08:49
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Бывшая сотрудница обвинила Самойлову в махинациях: что случилось

3.4т
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Бывшая сотрудница магазина одежды, который принадлежит Оксане Самойловой, Инна Егорова обвинила звезду Instagram в махинациях.

Как сообщает Starhit, по словам женщины, Самойлова несправедливо обошлась со своими сотрудниками.

Оксана Самойлова и Джиган

Оксана Самойлова и Джиган

Instagram @samoylovaoxana

Так, Егорова утверждает, что в магазине Самойловой ей обещали официальное трудоустройство с белой зарплатой, однако деньги выдавали только наличными на руки. Из-за чего она даже обратилась в суд.

"Егоровой не выплатили заработную плату и выходное пособие, забрали трудовую книжку и не отдавали. Руководители обещали официальное трудоустройство с хорошей белой зарплатой, но деньги выдавали только наличными на руки. Все это мы объяснили судье. Та выслушала и суд удалился в совещательную комнату, а через нескольких минут вынес решение не в пользу истца Егоровой. То есть, получается, суд отказал в исковых требованиях по трудовому праву, которые были нарушены", – говорит адвокат.

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

Сама Инна считает, что развод с Джиганом – бумеранг за махинации.

"Вот и бумеранг лично от меня вернулся. Я же обещала, что рано или поздно все вернется на круги своя. Документы хоть вернула бы мне! И в суд явилась, раз вся такая "правильная", – заявила бывшая сотрудница.

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Оксана Самойлова призналась, что болезненно переносит разрыв с мужем, украинским рэпером Джиганом. По словам женщины, она "разбита на тысячу кусочков" и "проживает личный ад".

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Автор
Анна Михно
Персона
Оксана Самойлова
Место
Россия
Тег
Новости России
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