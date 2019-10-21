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21 октября • обновлено в 11:44
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Выходит замуж? Бузова засветила огромное обручальное кольцо

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Скандальная российская певица, звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова, которая по информации СМИ закрутила роман с блогером Давидом Манукяном, похоже скоро выходит замуж.

Так, артистка засветила огромное бриллиантовое кольцо на правой руке. Соответствующим снимком Бузова поделилась в своих Instagram-сториз.

Ольга Бузова

Ольга Бузова

Фото из Instagram

Ольга Бузова засветила обручальное кольцо

Ольга Бузова засветила обручальное кольцо

Фото из Instagram

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Отметим, что певица провела выходные в одном из своих самых любимых городов — романтичном Риме. Там же, судя по геолокации, отдыхал и Манукян. Вероятно, там мужчина и сделал предложение Бузовой.

Манукян и Бузова в клипе "Лайкер"

Манукян и Бузова в клипе "Лайкер"

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с сети распространили информацию, будто Ольга Бузова — беременна от Давида Манукяна. Более того, анонимные инсайдеры заявили, что певица и блогер сделали одинаковые тату.

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Персона
Ольга Бузова
Место
Россия
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