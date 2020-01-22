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22 января • обновлено в 13:28
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Бросила? Максим Виторган грубо выругался у Нино Нинидзе

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Российский актер Максим Виторган жестко прокомментировал слухи о своем якобы расставании с Нино Нинидзе.

На фоне слухов в Instagram-аккаунте Нинидзе к одному из постов появился комментарий о том, что Нинидзе, дескать, ищет выгоду, именно поэтому сначала бросила мужа, а потом и самого Виторгана.

Актер резко отреагировал на данные слова.

"Бл*дь, ну, Нинош, почему я все должен узнавать последним и от посторонних людей?!!!" – написал Виторган.

Бросила? Максим Виторган грубо выругался у Нино Нинидзе

Ранее в прессе фигурировала информация о том, что Нинидзе "бросила" Виторгана за несколько месяцев до их предполагаемой свадьбы. Официальных заявлений не последовало.

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