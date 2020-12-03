Бритни Спирс выпустила новую песню после длительного перерыва. Видео
Американская певица Бритни Спирс после длительного перерыва выпустила ранее неизданный трек под названием Swimming In The Stars.
Соответствующая композиция была опубликована на официальном YouTube-канале Бритни. Она войдет в переизданный альбом Glory, который увидит свет 4 декабря. К слову, трек должен был выйти еще в 2016 году (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).
Лимитированный расширенный альбом также будет состоять из других треков и изображений, которые не были включены в оригинальный релиз. Известно, что в новую версию также войдет композиция Mood Ring, записанная вместе с Backstreet Boys.
Напомним, альбом Glory вышел в 2016 году и стал девятым альбомом Бритни Спирс. В лонгплей вошли 12 композиций. Пластинка дебютировала с третьей строчки в чарте Billboard 200 с недельными продажами в 111 тыс. копий.
Как сообщал OBOZREVATEL, Бритни Спирс заявила, что боится своего отца и поэтому не будет давать концерты, пока он имеет над ней власть.
Ранее судья Верховного суда из Лос-Анджелеса отказала певице в ее просьбе отстранить отца Джейми Спирса от опеки над ней, которая продолжается уже 12 лет