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31 января • обновлено в 12:04
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"Больно до сих пор!" В сети показали раритетное видео с умершей Началовой

1.1т
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Помощница трагически погибшей певицы Юлии Началовой, которой 31 января могло исполниться 39 лет, Анна Исаева опубликовала раритетное видео с исполнительницей.

Ролик она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Юлия Началова

Юлия Началова

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Поседевшая мама и грустные глаза дочери: как живет семья Началовой после ее смерти
"Завтра не умрет никогда". Оно будет наступать снова и снова, пока существует эта планета, и ему все равно для кого из нас оно наступает, для живых или мертвых. Вот что я думаю. Юлия Началова. День, когда ты пришла в этот мир. Огонек 1998", – подписала фото она.

“Tomorrow Never Dies” "Завтра не умрет никогда" Оно будет наступать снова и снова, пока существует эта планета, и ему все равно для кого из нас оно наступает, для живых или мертвых. Вот что я думаю. Юлия Началова. День, когда ты пришла в этот мир. Огонек 1998 #юлияначалова #деньрождения #31 #января #помним #память #огонек #1998 #завтранеумретникогда #завтра #сегодня #юлязаслуженная @artistka_jn

Публикация от Исаева Анна (@isaeva.anya)

"Больно до сих пор. Комок в горле. Ее не хватает. И для меня она жива и будет всегда жива. Не могу до сих пор верить,что ее нет. Нашей любимой девочки", "Опустела без тебя земля", "Мурашки от ее голоса, что ж так рано забрали ее", "С Днем рождения моя душа. Я знаю, ты все видишь", - пишут в сети.

"Больно до сих пор!" В сети показали раритетное видео с умершей Началовой
"Больно до сих пор!" В сети показали раритетное видео с умершей Началовой
"Больно до сих пор!" В сети показали раритетное видео с умершей Началовой
"Больно до сих пор!" В сети показали раритетное видео с умершей Началовой

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мария Дидык
Персона
Юлия Началова
Место
Россия
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