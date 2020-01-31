"Больно до сих пор!" В сети показали раритетное видео с умершей Началовой

Помощница трагически погибшей певицы Юлии Началовой, которой 31 января могло исполниться 39 лет, Анна Исаева опубликовала раритетное видео с исполнительницей.

Ролик она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Юлия Началова

"Завтра не умрет никогда". Оно будет наступать снова и снова, пока существует эта планета, и ему все равно для кого из нас оно наступает, для живых или мертвых. Вот что я думаю. Юлия Началова. День, когда ты пришла в этот мир. Огонек 1998", – подписала фото она.

"Больно до сих пор. Комок в горле. Ее не хватает. И для меня она жива и будет всегда жива. Не могу до сих пор верить,что ее нет. Нашей любимой девочки", "Опустела без тебя земля", "Мурашки от ее голоса, что ж так рано забрали ее", "С Днем рождения моя душа. Я знаю, ты все видишь", - пишут в сети.

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