"Больно до сих пор!" В сети показали раритетное видео с умершей Началовой

Помощница трагически погибшей певицы Юлии Началовой, которой 31 января могло исполниться 39 лет, Анна Исаева опубликовала раритетное видео с исполнительницей.
Ролик она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
Юлия Началова
"Завтра не умрет никогда". Оно будет наступать снова и снова, пока существует эта планета, и ему все равно для кого из нас оно наступает, для живых или мертвых. Вот что я думаю. Юлия Началова. День, когда ты пришла в этот мир. Огонек 1998", – подписала фото она.
“Tomorrow Never Dies” "Завтра не умрет никогда" Оно будет наступать снова и снова, пока существует эта планета, и ему все равно для кого из нас оно наступает, для живых или мертвых. Вот что я думаю. Юлия Началова. День, когда ты пришла в этот мир. Огонек 1998 #юлияначалова #деньрождения #31 #января #помним #память #огонек #1998 #завтранеумретникогда #завтра #сегодня #юлязаслуженная @artistka_jn
"Больно до сих пор. Комок в горле. Ее не хватает. И для меня она жива и будет всегда жива. Не могу до сих пор верить,что ее нет. Нашей любимой девочки", "Опустела без тебя земля", "Мурашки от ее голоса, что ж так рано забрали ее", "С Днем рождения моя душа. Я знаю, ты все видишь", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностямив социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Блогер Лена Миро проанализировала ситуацию с певицей и пришла к выводу, что ее состояние ухудшилось из-за алкоголя. Подробнее о болезнях Началовой читайте по этой ссылке.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
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