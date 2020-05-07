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7 мая • обновлено в 09:33
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Богомолов устроил Собчак сцену ревности из-за интимного фото

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Российская телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее муж, режиссер Константин Богомолов, приревновал ее из-за интимного снимка другого мужчины в ее телефоне.

Об этом знаменитость рассказала во время интервью с Екатериной Варнавой для своего YouTube-шоу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Ксения Собчак и Константин Богомолов

hellomagazine.com

Так, как призналась Собчак, мужчины никогда не присылали ей свои обнаженные фото. Однако однажды она получила от одного поклонника фотографию интимного характера. По словам телеведущей, она до сих пор хранит ее в телефоне.

Богомолов устроил Собчак сцену ревности из-за интимного фото

кадр из видео

На вопрос Варнавы, как Богомолов относится к этому, Ксения призналась, что муж, увидев снимок, устроил ей сцену ревности.

"Да, я его разыграла. Сделала вид... Что это?, – Ой, не могу рассказывать..., – Нет, ну что это?, – Не спрашивай... В общем, была пятиминутка ревности", – вспоминает Собчак.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ксения Собчак обескуражила поклонников своим новым фото. Так, на нем звезда позировала с косметической маской на лице, которая была болотно-зеленого цвета.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персоны
Константин Богомолов Ксения Собчак
Место
Россия
Тег
Новости России
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