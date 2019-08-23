"Бог ей судья": Крутой и Вайкуле разругались из-за "Новой волны"

Известный российский композитор Игорь Крутой раскритиковал певицу Лайму Вайкуле из-за фестиваля "Новая Волна". Так, артисты разругались после того, как Вайкуле решила организовать фестиваль "Рандеву" в Юрмале.

Своим недовольством Крутой поделился в интервью изданию "Аргументы и Факты".

"Лайма лукавит. В 2015 году в Москву приезжал мэр Риги Нил Ушаков. Он встречался с главой администрации президента и вел переговоры о том, чтобы "Новая волна" вернулась в Юрмалу. После этого посол Латвии приглашала меня на рабочую встречу: предпринимались попытки сохранить "Новую волну" в Юрмале. А в это время, в сроки, когда должна была пройти "Новая волна", Лайма делает свой фестиваль "Рандеву", показывая тем самым то, что наш конкурс там не нужен. Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья", - заявил Крутой.

Вайкуле также прокомментировала слова Крутого.

"Я удивлена этому высказыванию Игоря. Я много лет выступала на "Новой волне", и мне очень нравился этот конкурс, я хочу, чтобы он вернулся. Я не понимаю, почему не может быть два фестиваля, у нас все лето они проходят в Юрмале", - заявила артистка.

Вайкуле отметила, что мероприятия не мешали бы друг другу, так как у нее - фестиваль, а у Крутого - конкурс.

Как ранее писал OBOZREVATEL, композитор Игорь Крутой рассказал о притеснениях молодых музыкантов главой Русской Медиагруппы Владимиром Киселевым. Он уточнил, что артистам просто не дают выхода на федеральные каналы в РФ и на радио.

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