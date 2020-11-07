Билык восхитила поклонников архивным фото своих родителей

Украинская певица Ирина Билык опубликовала архивное фото своих родителей.

На странице в Instagram артистка показала раритетный снимок со свадьбы своих мамы и папы и отметила, что очень скучает за ними.

"Этот день 7 ноября всегда отмечали в нашей семье! Мои родители именно в этот день расписались...на этом фото есть и я. Только ещё не родилась. Скучаю....за мамой и папой", – подписала снимок звезда.

Поклонники Билык отметили, звезда очень похожа на свою маму и заявили, что именно сегодня нужно поминать умерших родных и близких.

"Сегодня поминальная суббота! Вечная память вашим родителям и всем родным нашим, которых нет уже здесь, с нами", "На маму очень похожи", "Какие красивые!!! Такие светлые и счастливые", – писали фанаты под постом знаменитости в Instagram .

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Билык откровенно рассказала о девушке своего старшего сына Глеба.