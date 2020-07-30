Беременная победительница "Танцев со звездами" раскрыла пол и имя будущего ребенка
Илона Гвоздева раскрыла пол и имя будущего ребенка. 24 Канал
Победительница пятого сезона шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева, которая беременна во второй раз, поделилась с поклонниками радостной новостью. Хореограф призналась, что вместе с мужем Иваном Хомячуком ждут сына.
На своей странице в Instagram Гвоздева выложила фото, на котором позирует обнаженной, а беременный животик прикрывает длинной розовой накидкой. Также танцовщица опубликовала видео, которое сделала во время УЗИ.
"Сегодня волнующий момент, я узнала пол нашего ребенка. И это будет мальчик! Вот он! Класс!" – прокомментировала 31-летняя Илона.
Илона Гвоздева раскрыла пол и имя будущего ребенка Instagram @ilonagvozdeva
Отметим, что супруги также воспитывают четырехлетнюю дочь Валерию. Ранее артистка рассказала, что они с мужем решили назвать малыша Доминик. Имя связано с отдыхом пары в Доминикане, ведь тогда Гвоздева начала подозревать о своем состоянии.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илона Гвоздева похвасталась пикантным фото, на котором позировала в бикини, лежа у бассейна.