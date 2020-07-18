Белорусы пояснили отказ от выступления в Крыму на КВН: у нас в Украине родственники

Команда КВН из Беларуси "Дети Тьюринга" пояснила свой отказ от участия в четвертьфинале Высшей лиги КВН (Россия), игры которого будут проходить в оккупированном Крыму.

Так, на официальной странице в Instagram они опубликовали видео, в котором заявили, что их страна придерживается нейтралитета в вопросе принадлежности полуострова, поэтому попасть в Крым они могут лишь через Украину, а это будет сложно сделать из-за пандемии. А путь через Россию белорусы посчитали неприемлемым, поскольку члены команды имеют родственников в Украине, а въехать туда после КВН они уже не смогли бы из-за попадания в черный список (ролик смотрите ниже).

Команда "Дети Тьюринга" пояснила отказ от выступления в Крыму на КВН скриншот с видео

Также "Дети Тьюринга" добавили, что представляют Белорусский государственный университет и он имеет партнеров среди учебных заведений Украины. Поэтому они бы "не хотели помешать этим отношениям" своей поездкой в Крым.

При этом беларусская команда сообщила, что получила гарантии возвращения в Высшую лигу КВН в следующем сезоне.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что многие поклонники восхитились решением команды КВН из Беларуси "Дети Тьюринга" отказаться от участия в престижной телеигре, которая транслируется на "Первом канале" РФ.