Анна Тринчер показала окровавленный палец и раскрыла подробности травмы. Фото

Украинская певица и актриса Анна Тринчер получила травму пальца, через которую ей пришлось сделать операцию.

Об этом сама знаменитость сообщила на личной странице в Instagram, прикрепив к публикации фото, на которых показала себя на операционном столе и с забинтованной рукой. По словам Тринчер, инцидент произошел с ней 30 июля. Она неудачно закрыла дверь автомобиля, прихлопнув ею средний палец. После чего ей пришлось ехать в больницу, где ей удалили ноготь (чтобы просмотреть кадры, доскролльте новость до конца).

"30 июля у меня была премьера новой песни. Все было прекрасно! Утром премьера на радио, потом мы делали целый день рассылку с малиной. Вот мы уже закончили все дела, я еду домой. Выхожу из машины, чтобы попрощаться с директором, понимаю, что меня что-то держит. Думаю, что задела рубашку машиной... Поворачиваю голову и вижу пол моего пальца осталось в машине. Шок. Боль. Страх. Я сажусь на асфальт и начинаю кричать от боли. Меня быстро заводят домой, в холодную воду, за мной дорожка из крови. Звоним в больницу и выезжаем. Принимать не хотели, поскольку эта травма не считалась достаточно тяжелой. Но я понимаю, что мне так больно, что я уже не доеду до следующей больницы. Мы очень просимся и нас берут. Затем мне звонит мама, успокаивает, и тут я понимаю, что мне будут срывать полностью ноготь. Я не была к этому готова, от слова совсем. Мы идем в операционную, со мной все время говорит анестезиолог, шутит, рассказывает смешные жизненные истории. Мне делают анестезию, проходит 10 минут и мне говорят: "Все, закончили!" – рассказала Анна.

Анна Тринчер показала окровавленный палец и рассказала, что произошло (Instagram Анны Тринчер)

Анна Тринчер показала окровавленный палец и рассказала, что произошло (Instagram Анны Тринчер)

Анна Тринчер показала окровавленный палец и рассказала, что произошло (Instagram Анны Тринчер)

Также она добавила, что после операции чувствует себя неважно, однако старается не падать духом.

"Сейчас уже 3 дней после операции, палец болит, пью обезболивающие, но справляюсь. Некоторые вещи самой делать очень сложно, так как рука опухла и лучше сейчас ее вообще не задействовать... Но я справлюсь", – подытожила Тринчер.

Анна Тринчер (Instagram Анны Тринчер)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Тринчер показала провокационное видео с певицей MARUV, которое озадачило фанатов актрисы. В конце ролика звезды наклонились друг к другу, будто собирались поцеловаться.