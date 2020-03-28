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29 марта • обновлено в 01:22
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Ани Лорак одела свадебное платье, удивив фанатов. Свежие фото

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Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, удивила поклонников, примерив длинное белое платье.

"Свадебный" образ артистка показала на своей странице в Instagram 28 марта. Она позировала в наряде с прозрачной верхней частью, которая обыгрывала переплетение множества маленьких цветков.

Ани Лорак удивила фанатов "свадебным" фото

instagram.com/anilorak

Свой лук певица дополнила телесными туфлями на шпильке, длинными серебряными сережками и аккуратной укладкой.

Ани Лорак удивила фанатов "свадебным" фото

instagram.com/anilorak

Подписчики Ани Лорак восхитились ее внешним видом. Некоторые в шутку спросили, не собралась ли она замуж.

Ани Лорак удивила фанатов "свадебным" фото

instagram.com/anilorak

Ани Лорак удивила фанатов "свадебным" фото

instagram.com/anilorak

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Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

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Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак поделилась фотографией с певцом Уку Сувисте, который должен был представлять Эстонию на Евровидении-2020.

Она также показала раритетное видео. На нем ей всего 15 лет и она занимается вокалом.

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Автор
Дарья Дурова
Персона
Ани Лорак
Теги
шоу-бизнес Красота Стиль фотографии Instagram
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