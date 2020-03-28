Ани Лорак удивила фанатов "свадебным" фото

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, удивила поклонников, примерив длинное белое платье.

"Свадебный" образ артистка показала на своей странице в Instagram 28 марта. Она позировала в наряде с прозрачной верхней частью, которая обыгрывала переплетение множества маленьких цветков.

instagram.com/anilorak

Свой лук певица дополнила телесными туфлями на шпильке, длинными серебряными сережками и аккуратной укладкой.

instagram.com/anilorak

Подписчики Ани Лорак восхитились ее внешним видом. Некоторые в шутку спросили, не собралась ли она замуж.

instagram.com/anilorak

instagram.com/anilorak

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак поделилась фотографией с певцом Уку Сувисте, который должен был представлять Эстонию на Евровидении-2020.

Она также показала раритетное видео. На нем ей всего 15 лет и она занимается вокалом.

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