Alyona Alyona похвасталась фигурой в купальнике. Видео

Украинский хип-хоп исполнительница, участница четвертого сезона шоу "Танці з зірками" Аlyona Аlyona (Елена Савраненко) похвасталась фигурой в купальнике.

Так, рэперша опубликовала на своей странице в Instagram ролик, на котором прыгает в бассейн, а дальше будто кропит всех водой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Летнего вайба вам в ленту. Я здесь немножко освежилась, а как вы спасаетесь от жары?" – обратилась к поклонникам артистка.

Отметим, что Елена уже несколько месяцев занимается с тренером и диетологом. Фоловеры засыпали рэпершу комплиментами и отметили, что она заметно похудела.

"Отлично выглядишь", "Похудела", "Крутая", "Просто лучшая", "Кайф! Алена, обожаю твой юмор", – написали в комментариях.

В сети оценили видео Аlyona Аlyona Instagram Аlyona Аlyona

Фанаты пришли в восторг от видео артистки Instagram Аlyona Аlyona

Как сообщал OBOZREVATEL, партнером Alyona Alyona в "Танцях з зірками" стал танцор и хореограф Юрий Гурич. Он будет участвовать в шоу впервые.

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