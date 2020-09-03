Alyona Alyona обратилась к властям с просьбой разрешить концерты. Видео

Хип-хоп исполнительница, участница четвертого сезона шоу "Танці з зірками" Аlyona Аlyona (Елена Савраненко) обратилась к властям с просьбой разрешить концерты и создать план выхода из кризиса для музыкальной индустрии.

Рэперша записала видео, которое сопровождалось ее треком "Завтра", на своей странице в Instagram. В ролике звезда молчала, а все свои требования написала (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Елена возмутилась, что уже полгода музыкальная индустрия "терпит убытки и стремительно умирает". Поэтому артистам необходимо выступать, чтобы оставаться на плаву и удерживать свои команды.

"Мы долго молчали и терпели, уважая позицию власти. Но власть не идет на уступки. Нам надоело молчать. Мы придерживаемся всех правил карантина. Позвольте нам выступать", – написала рэперша.

Также знаменитость добавила, что присоединится к мирному митингу 3 сентября под стенами Кабинета министров Украины в знак протеста против указа о частичном запрете на проведение концертов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Оля Полякова заявила о дискриминации украинских артистов во время карантина в стране. Звезда рассказала, что ее концерт в Белой Церкви, который должен был состояться 1 сентября, отменили, а в то время в Киеве выступал российский певец без соблюдения правил безопасности

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