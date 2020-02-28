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28 февраля • обновлено в 14:33
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Алла Пугачева ошарашила помолодевшим видом. Фото

1.4т
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Популярная российская певица Алла Пугачева поразила сеть своим внешним видом.

Так, на снимке, который ее супруг Максим Галкин опубликовал на личной странице в Instagram, она позировала в обнимку с детьми. Певица была одета в белую футболку, светлые джинсы, а на ее лице был легкий макияж.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Фото: hronika.hyser.com

"Хороший день дома", – написал Максим.

Алла Пугачева с детьми

Алла Пугачева с детьми

Фото: instagram/maxgalkinru

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Отметим, что поклонники в комментариях к публикации засыпали Пугачеву комплиментами. Они заявили, что певица выглядит очень "красиво, молодо и свежо".

"Какая свежая и красивая!" Алла Пугачева ошарашила внешним видом
"Какая свежая и красивая!" Алла Пугачева ошарашила внешним видом
"Какая свежая и красивая!" Алла Пугачева ошарашила внешним видом
"Какая свежая и красивая!" Алла Пугачева ошарашила внешним видом

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Алла Пугачева незадолго до Нового года обратилась к пластическому хирургу, который провел ряд процедур.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Максим Галкин Алла Пугачева
Место
Россия
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