"Какая свежая и красивая!" Алла Пугачева ошарашила внешним видом

Популярная российская певица Алла Пугачева поразила сеть своим внешним видом.

Так, на снимке, который ее супруг Максим Галкин опубликовал на личной странице в Instagram, она позировала в обнимку с детьми. Певица была одета в белую футболку, светлые джинсы, а на ее лице был легкий макияж.

Алла Пугачева Фото: hronika.hyser.com

"Хороший день дома", – написал Максим.

Алла Пугачева с детьми Фото: instagram/maxgalkinru

Отметим, что поклонники в комментариях к публикации засыпали Пугачеву комплиментами. Они заявили, что певица выглядит очень "красиво, молодо и свежо".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Алла Пугачева незадолго до Нового года обратилась к пластическому хирургу, который провел ряд процедур.

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