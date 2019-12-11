"Котел с маслом уже готов": Алибасов показал фото с живым Лужковым

Российский продюсер Бари Алибасов прокомментировал смерть бывшего мера Москвы Юрия Лужкова.

Так, на своей странице в Instagram он поделился фото с Юрием Михайловичем и отметил, что с его приходом "Москва засияла ярким светом".

Юрий Лужков и Бари Алибасов

"Буквально три дня назад ехал по Москве и вспоминал 1989 год, когда мы с группой "НА-НА" приехали с гастролей по Чехословакии. После ярко освещенной Праги, Москва показалась черным адом с дырявыми дорогами, заполненными грязной водой и единственная уличная лампочка горела при въезде в город. Больше ни одной лампы на всю Москву. С приходом Юрия Михайловича через полтора года Москва засияла ярким светом", — заявил Алибасов.

Группа "НА-НА", Юрий Лужков и Бари Алибасов Фото: instagram/alibasov_nana

Продюсер также выразил соболезнование родным Лужкова в связи с их утратой и добавил, что он навсегда останется в памяти коренных москвичей. Однако некоторые пользователи сети решили припомнить в комментариях к публикации грехи экс-мера.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер 10 декабря на 84 году жизни. По данным СМИ, он скончался после операции на сердце, которую ему проводили в немецком Мюнхене.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram