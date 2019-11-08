Некритично: всплыли новые данные о Заворотнюк

Адвокат популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая страдает онкологическим заболеванием, сомневается, что дело о неуплате артисткой налога на имущество дойдет до суда.
Об этом юрист Виктор Пастернак рассказал изданию "Вечерняя Москва". Он также признался, что не был в курсе долгов актрисы по недвижимости.
"Ведь сумма некритичная, и устраивать из-за нее [судовые] споры, я думаю, никто не станет", – заявил он, добавив, что готов оказать содействие ее близким.
Анастасия Заворотнюк
minsknews.by
Напомним, ранее московская Федеральная налоговая служба выставила российской актрисе счет за долги. Заворотнюк задолжала приставам 24 тысячи рублей за квартиру в Москве.
Виктор Пастернак
Вечерняя Москва
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже сообщалось, что женщина попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, ее ввели в медикаментозную кому.
В сети также писали, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября появилась информация о том, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
7 ноября Заворотнюк прервала молчание в соцсетях, написав пост о своем супруге.
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