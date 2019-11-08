Некритично: всплыли новые данные о Заворотнюк

Адвокат популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая страдает онкологическим заболеванием, сомневается, что дело о неуплате артисткой налога на имущество дойдет до суда.

Об этом юрист Виктор Пастернак рассказал изданию "Вечерняя Москва". Он также признался, что не был в курсе долгов актрисы по недвижимости.

"Ведь сумма некритичная, и устраивать из-за нее [судовые] споры, я думаю, никто не станет", – заявил он, добавив, что готов оказать содействие ее близким.

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Анастасия Заворотнюк minsknews.by

Напомним, ранее московская Федеральная налоговая служба выставила российской актрисе счет за долги. Заворотнюк задолжала приставам 24 тысячи рублей за квартиру в Москве.

Виктор Пастернак Вечерняя Москва

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