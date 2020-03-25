77-летняя Ангелина Вовк отличилась абсурдным заявлением о коронавирусе: мы верующие

Российская журналистка и телеведущая Ангелина Вовк сделала странное заявление о коронавирусе. Она сказала, что COVID-19 "боится" тепла.

Об этом журналистка Ангелина Вовк заявила "Комсомольской правде".

"В моем окружении все близкие люди верующие, поэтому никто не паникует", — рассказала Вовк.

Она добавила, что на прошлой неделе на всякий случай прикупила гречки, призвала всех остальных также не поддаваться панике.

Журналистка посоветовала всем соблюдать карантин.

"Советую всем, у кого есть баня на даче – прогреваться. Вирус боится горячего. Когда у меня нет возможности сходить в баню или сауну – прогреваюсь по-другому", - добавила Вовк.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 77-летняя российская телеведущая Ангелина Вовк вместе со своим избранником, 52-летним историком музыки и радиоведущим Михаилом Куницыным, побывала в московском Грибоедовском ЗАГСе.

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