52-летнюю Валерию перепутали с Пугачевой на новом фото

Российскую певицу Валерию перепутали с Аллой Пугачевой на новой фотографии.

Соответствующий снимок появился на личной странице знаменитости в Instagram.

Валерия Instagram @valeriya

Так, на фото 52-летняя Валерия позирует в защитной маске и очках с затемненными стеклами. Кроме того, в кадре певица сделала непривычную для себя взъерошенную прическу.

"1. Карантинолук. 2. Зато можно не краситься. 3. Под маской точно я?", – подписала фото Валерия.

В свою очередь поклонники отметили, что певица стала очень похожа на Аллу Пугачеву.

"Я подумала, что это Алла Борисовна", "Увидела Аллу Борисовну", "Сначала подумала, что Пугачева", – писали в комментариях пользователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин показал на видео свою именитую 71-летнюю жену Аллу Пугачеву в молодежном образе.

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