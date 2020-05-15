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16 мая • обновлено в 02:58
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52-летнюю Валерию перепутали с Пугачевой на новом фото

14.2т
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Российскую певицу Валерию перепутали с Аллой Пугачевой на новой фотографии.

Соответствующий снимок появился на личной странице знаменитости в Instagram.

Валерия

Валерия

Instagram @valeriya

Так, на фото 52-летняя Валерия позирует в защитной маске и очках с затемненными стеклами. Кроме того, в кадре певица сделала непривычную для себя взъерошенную прическу.

"1. Карантинолук. 2. Зато можно не краситься. 3. Под маской точно я?", подписала фото Валерия.

В свою очередь поклонники отметили, что певица стала очень похожа на Аллу Пугачеву.

"Я подумала, что это Алла Борисовна", "Увидела Аллу Борисовну", "Сначала подумала, что Пугачева", – писали в комментариях пользователи.

52-летнюю Валерию перепутали с Пугачевой на новом фото
52-летнюю Валерию перепутали с Пугачевой на новом фото
52-летнюю Валерию перепутали с Пугачевой на новом фото
52-летнюю Валерию перепутали с Пугачевой на новом фото
52-летнюю Валерию перепутали с Пугачевой на новом фото
52-летнюю Валерию перепутали с Пугачевой на новом фото
52-летнюю Валерию перепутали с Пугачевой на новом фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин показал на видео свою именитую 71-летнюю жену Аллу Пугачеву в молодежном образе.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Валерия Пригожина Алла Пугачева
Место
Россия
Тег
Новости России
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