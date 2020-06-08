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8 июня • обновлено в 04:05
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51-летняя Бледанс снялась абсолютно голой: пикантное фото

1.8т
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Российская актриса Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем 51-летняя звезда позировала абсолютно голой, прикрыв интимные части тела простыней. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс

Фото: instagram/bledans

"Скучаю по баньке, очень. Или уже где-то открыли?" – написала Бледанс.

Эвелина Бледанс сексуально позирует на камеру

Эвелина Бледанс сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/bledans

Поклонники пришли в восторг от нового фото актрисы и засыпали ее комплиментами.

"Очень сексуальная", "Шикарная фигура", "Идеальная", "Очень красивая", "Какая красивая грудь", – написали люди.

51-летняя Бледанс снялась абсолютно голой: пикантное фото
51-летняя Бледанс снялась абсолютно голой: пикантное фото
51-летняя Бледанс снялась абсолютно голой: пикантное фото
51-летняя Бледанс снялась абсолютно голой: пикантное фото
51-летняя Бледанс снялась абсолютно голой: пикантное фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Эвелины Бледанс, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Эвелина Бледанс в пикантной фотосессии

Эвелина Бледанс в пикантной фотосессии

Фото: instagram/bledans

Соблазнительная Эвелина Бледанс

Соблазнительная Эвелина Бледанс

Фото: instagram/bledans

Эвелина Бледанс продемонстрировала стройные ноги

Эвелина Бледанс продемонстрировала стройные ноги

Фото: instagram/bledans

Эвелина Бледанс сексуально позирует на камеру

Эвелина Бледанс сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/bledans

Эвелина Бледанс в откровенном белье

Эвелина Бледанс в откровенном белье

Фото: instagram/bledans

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эвелина Бледанс разделась перед камерой на отдыхе. Звезда показала фото, на котором позировала в купальнике, закидывая, как в голливудских фильмах, волосы назад.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Эвелина Бледанс
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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