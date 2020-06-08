51-летняя Бледанс снялась абсолютно голой: пикантное фото

Российская актриса Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками пикантным фото.
Так, на нем 51-летняя звезда позировала абсолютно голой, прикрыв интимные части тела простыней. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
Эвелина Бледанс
Фото: instagram/bledans
"Скучаю по баньке, очень. Или уже где-то открыли?" – написала Бледанс.
Эвелина Бледанс сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/bledans
Поклонники пришли в восторг от нового фото актрисы и засыпали ее комплиментами.
"Очень сексуальная", "Шикарная фигура", "Идеальная", "Очень красивая", "Какая красивая грудь", – написали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Эвелины Бледанс, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Эвелина Бледанс в пикантной фотосессии
Фото: instagram/bledans
Соблазнительная Эвелина Бледанс
Фото: instagram/bledans
Эвелина Бледанс продемонстрировала стройные ноги
Фото: instagram/bledans
Эвелина Бледанс сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/bledans
Эвелина Бледанс в откровенном белье
Фото: instagram/bledans
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эвелина Бледанс разделась перед камерой на отдыхе. Звезда показала фото, на котором позировала в купальнике, закидывая, как в голливудских фильмах, волосы назад.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.