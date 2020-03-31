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31 марта • обновлено в 12:37
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40-летняя ведущая Анна Панова впервые стала мамой. Фото

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Известная украинская телеведущая Анна Панова впервые стала мамой. У звезды и ее супруга Александра Каменца родилась дочь.

Радостной новостью поделилась на своей странице в Facebook сама Попова. Она также опубликовала первое фото новорожденной.

Анна Панова

Анна Панова

Фото: facebook/anna.g.panova

"Жизнь продолжается! Вопреки всем вирусам и кризисам. Будь здорова и счастлива, доченька", – прокомментировала фото с новорожденной Панова.

Анна Панова впервые стала мамой

Анна Панова впервые стала мамой

Фото: facebook/anna.g.panova

Анна Панова и Александра Каменец

Анна Панова и Александра Каменец

Фото: facebook/anna.g.panova

Отметим, что подписчики засыпали Анну восторженными комментариями и пожелали ей и ребенку крепкого здоровья.

Известная украинская телеведущая впервые стала мамой. Фото
Известная украинская телеведущая впервые стала мамой. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голливудская актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. У звезды и ее супруга Пола Андерсона родилась дочь.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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