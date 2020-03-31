Известная украинская телеведущая впервые стала мамой. Фото

Известная украинская телеведущая Анна Панова впервые стала мамой. У звезды и ее супруга Александра Каменца родилась дочь.
Радостной новостью поделилась на своей странице в Facebook сама Попова. Она также опубликовала первое фото новорожденной.
Анна Панова
Фото: facebook/anna.g.panova
"Жизнь продолжается! Вопреки всем вирусам и кризисам. Будь здорова и счастлива, доченька", – прокомментировала фото с новорожденной Панова.
Анна Панова впервые стала мамой
Фото: facebook/anna.g.panova
Анна Панова и Александра Каменец
Фото: facebook/anna.g.panova
Отметим, что подписчики засыпали Анну восторженными комментариями и пожелали ей и ребенку крепкого здоровья.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голливудская актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. У звезды и ее супруга Пола Андерсона родилась дочь.
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