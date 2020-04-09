40-летняя Ольга Куриленко снялась абсолютно голой: пикантное фото

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая переболела коронавирусом, поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем 40-летняя звезда позировала полностью голой в образе русалки. Соответствующий снимок Куриленко опубликовала на своей странице в Instagram.

Ольга Куриленко Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

Ольга Куриленко полностью голая Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации актрисы и засыпали ее комплиментами.

"Сказочная красота", "Сексуальная", "Круто, делай больше таких фото", "Ольга, ты – огонь", – написали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Ольги Куриленко, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Ольга Куриленко в пикантной фотосессии Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

Ольга Куриленко сексуально позирует на камеру Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

Соблазнительная Ольга Куриленко Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

Ольга Куриленко в откровенном купальнике Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

Ольга Куриленко сексуально позирует на камеру Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Куриленко объяснила, почему ее не забирали в больницу из-за коронавируса.

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