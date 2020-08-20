23-летняя Белла Хадид обнажила грудь на камеру. Фото

Белла Хадид снялась обнаженной в откровенной фотосессии. Getty Images
Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, поделилась с поклонниками пикантными снимками.
Соответствующие кадры с фотосессии, которая проходила отдаленно в начале карантина под руководством Мерта Аласа, знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала на природе у цветущих деревьев абсолютно обнаженной (снимки смотрите ниже).
Белла Хадид опубликовала провокационные снимки Instagram @bellahadid
"Мы с Мерт Алас сделали эту фотосессию отдаленно на моей ферме в начале самоизоляции. Для I-D magazine. За макияж и стиль съемки отвечала я", – написала модель.
Белла Хадид позировала обнаженной Instagram @bellahadid
Поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации актрисы и засыпали ее комплиментами.
"Такая симпатичная", "Потрясающая", "Я влюбился в тебя", "Идеальная", "Великолепная! Ты вдохновляешь", – написали в комментариях.
В сети в восторге от фото модели скриншот комментариев
Поклонники засыпали комплиментами Беллу Хадид скриншот комментариев
Смотрите также другие кадры с фотосессии:
Белла Хадид снялась в провокационной фотосессии Instagram @bellahadid
Белла Хадид позировала среди цветущих деревьев Instagram @bellahadid
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Настя Каменских (NK) показала полностью обнаженный снимок в сети. Так, исполнительница под снимком поделилась соображениями о том, как она любит лето, потому что именно в это время года она может тесно касаться природы.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!