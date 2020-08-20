23-летняя Белла Хадид обнажила грудь на камеру. Фото

Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, поделилась с поклонниками пикантными снимками.

Соответствующие кадры с фотосессии, которая проходила отдаленно в начале карантина под руководством Мерта Аласа, знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала на природе у цветущих деревьев абсолютно обнаженной (снимки смотрите ниже).

Белла Хадид опубликовала провокационные снимки Instagram @bellahadid

"Мы с Мерт Алас сделали эту фотосессию отдаленно на моей ферме в начале самоизоляции. Для I-D magazine. За макияж и стиль съемки отвечала я", – написала модель.

Белла Хадид позировала обнаженной Instagram @bellahadid

Поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации актрисы и засыпали ее комплиментами.

"Такая симпатичная", "Потрясающая", "Я влюбился в тебя", "Идеальная", "Великолепная! Ты вдохновляешь", – написали в комментариях.

В сети в восторге от фото модели скриншот комментариев

Поклонники засыпали комплиментами Беллу Хадид скриншот комментариев

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Белла Хадид снялась в провокационной фотосессии Instagram @bellahadid

Белла Хадид позировала среди цветущих деревьев Instagram @bellahadid

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Настя Каменских (NK) показала полностью обнаженный снимок в сети. Так, исполнительница под снимком поделилась соображениями о том, как она любит лето, потому что именно в это время года она может тесно касаться природы.

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