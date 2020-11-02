13-летнюю дочку Даны Борисовой серьезно избил отец: ведущая показала фото

Российская телеведущая Дана Борисова заявила, что ее 13-летнюю дочь Полину избил родной отец. Артистка также показала снимки побоев.

По словам телезвезды, она отправила девочку к родственникам на выходные. Как только Полина вошла в дом отца, он начал ее оскорблять, а после этого побил и вывихнул ей палец. Об этом Борисова написала на личной странице в Instagram.

"Теперь и моя семья столкнулась с домашним насилием. Дочка Полина вечером пошла в соседний жилой комплекс в гости к папе ,бабушке и дедушке. Макс (отец девочки. – Ред.) ни разу не был женат. Полина его единственный ребенок. Он с порога стал оскорблять ее: ты страшная, ты жирная, ты никто, вся в мать. А потом набросился, повалил на пол и избил ремнем. Важно! Бабушка и дедушка в этот момент находились рядом, но когда он стал ее бить – ушли в другую комнату, чтобы "не мешать ему воспитывать ребенка", – рассказала Борисова.

Она добавила, что у девочки по всему телу остались гематомы от ремня, а также вывихнут палец на руке. Также Борисова сообщила изданию Super, что бывший гражданский муж уже не первый раз поднимает руку на их общего ребенка. Она уже общалась с адвокатом и намерена добиться справедливого наказания для мужчины.

"Мы сделали фото следов от ремня на руках и на ноге, еще был вывихнут палец. Съездили в травмпункт, замотали. Она говорит, что такие случаи с ремнем были и раньше, когда я только вернулась с реабилитации. У него всегда были вспышки агрессии. У Полины уже началось: "Папа хороший, может, я виновата?". Я ей ответила, что он может и хороший, но тебя избил. Какую-то ответственность он за это понесет, мне уже адвокат позвонил. Я пока не знаю, как именно, но точно что-то с этим сделаем", – подытожила звезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дана Борисова серьезно страдала от наркотической зависимости. Она утверждала, что на наркотики ее подсадил продюсер Тима Брик, который умер в 2016 году. Позже Борисова прошла принудительное лечение в Таиланде.